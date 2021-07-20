Kayseri Melikgazi'de 140 metrekare daire icradan satılık

Kayseri İcra Dairesi tarafından Kayapınar İlçesinde bulunan 3+1 140 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 8 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ana taşınmaz üzerindeki bina; Bodrum, Zemin ve 2 kat olarak inşaa edilmiş olup, bitişik nizam yapılaşma şartlarına sahip betonarme karkas binadır. Her katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Ana taşınmaz asansörsüz olup binada doğalgaza erişim bulunmaktadır. Hacizli mesken bu taşınmazın 1.katındaki 4nolu bağımsız bölümdür. Net 140 m² brüt alanlı olan mesken, 3 oda salon, mutfak , 1 adet balkon, lavabo-wc vebanyodan oluşmaktadır. Islak alanlar karo fayans yer döşemesi, duvarlar ise 1.20 mt yüksekliğe kadar fayans, oda duvarları plasik boya, daire girişi çelik kapı, iç kapılar ahşap kapıdır. Binada doğalgaz olsa da ısınma soba ile sağlanmaktadır. Mesken güney ve batı cephelidir. Taşınmaz kentsel kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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