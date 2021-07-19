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    • Emlak&OTO
    • 19.07.2021 12:42
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    • 19.07.2021 12:42
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    Diyarbakır'da icradan satılık daire fırsatı! Tarih belli oldu

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Diyarbakır Kayapınar'daki 4+1 150 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Diyarbakır'da icradan satılık daire fırsatı! Tarih belli oldu

    Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Kayapınar İlçesinde bulunan 4+1 150 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 17 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 743 Ada, 8 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, C Blok 10.Kat 20 Nolu Daire Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın; asansörü ve doğalgaz bağlantısının mevcut olduğu, metal kasa ahşap doğramaya ve ek metal doğrama panjurlu giriş kapısı mevcut olduğu, girişi hol ve antre bağlantılı 1 salon 4 oda banyo, mutfak ve balkon, WC hacimlerinden oluşmakta olduğu, taşınmazın 150 m² (çıkma balkon hariç) kullanım alanlı olduğu, taşınmazın duvarları saten boyalı, tavanları alçı sıvalı, oda kapıları ahşap doğrama, ıslak zeminleri seramik, oda ve salon zeminleri ahşap parke kaplı olduğu, taşınmazın giriş holünde ahşap doğrama vestiyer/yüklük ve mutfağında ahşap doğrama tezgah altı ve üstü dolap mevcut olup, banyo duvarları ile mutfak tezgahıyla dolap arası seramik kaplı ayrıca banyosunda duşakabin ve dolap mevcut olduğu, taşınmazın elektriği ve suyunun müstakil olduğu, 24/09/2019 kıymet takdiri tarihli Bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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