Tatil cenneti Kuşadası'nda icradan satılık ucuza villa

Aydın Kuşadası İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan villa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan villa için 950 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 14 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz bodrum+zemin kat+1.kat ve teras katından oluşmaktadır. İçerisine girilememesi nedeni ile iç özellikleri belirlenememiştir. Onaylı projesi incelendiğinde;Bodrum katın iki oturma odası ve depodan, zemin katın salon, mutfak, banyo ve terastan, 1.katın üç yatak odası ve WC'den, teras kullanım alanının ise çamaşırlık ve teras kullanım alanlarından ibaret olduğu görülmektedir. Kapalı kullanım alanları Bodrum katında 53,80 m2, zemin katında 44,20 m2, 1.katında 50,00 m2 ve çatı katında 8,40 m2 olan taşınmazın toplam brüt kapalı alanı 156,40 m2 dir. Dıştan yapılan incelemede; Dış doğramaları ahşap ve ferforje demir korkuluklu,Zemin kat terası ile balkonları ferforje demir korkuluklu,Zemin katı terası demir kutu profil ayak üstünde kurulu, üzeri shıngle kaplama pergoleli,Çatı teras bölümü, ahşap, kiremit örtülü pergole ile kapatılmış,Teras zeminleri seramikSubasman seviyesine kadar dış cephe ve teras balkonundaki kolonlar 1.kat tavanına kadar dekoratif taş kaplama, Diğer dış cephe duvarları renkli mineralli sıvalı,Zemin kat terasında dekoratif taş kaplamalı barbekülü, Teras katında sonradan oluşturulmuş olan dışı panjurlu ilave kapalı alanlı bölümü bulunan, Bahçe duvarları ve bahçe düzenlenmesi tamamlanmış Deniz manzarası olmayan,İskan edilir durumda yapı niteliğindedir.Kıymet takdirine konu taşınmazın içerisinde yer aldığı Orkide Sitesi her birinde 4 adet bağımsız bölüm bulunan tamamı bitirilmiş ve iskan edilir durumda 18 bloklu ve bir adet sosyal tesisi binalı, içerisinde ortak yüzme havuzu bulunan, çevre düzenlemeleri, site içi yolları tamamlanmış vaziyettedir.

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