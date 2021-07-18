İstanbul Bakırköy'de icradan satılık 220 metrekare daire

İstanbul Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 220 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 8 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 1 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina içi ortak alanların (merdiven, sahanlık) granit kaplı, merdiven korkulukları alüminyum, asansörlüdür. Daire İçi; Satışa konu A6 Blok 3. Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm Mesken 4+1, yaklaşık net Brüt 260m2, Yaklaşık Net Alanı: 220,00m2, Salon+ Oturma Odası+ 2 adet Yatak Odası+ Soyunma Odası-Ebeveyn Yatak Odası (Banyolu)+Banyo+WC+Mutfak+Balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yapıya ait kat planı incelendiğinde dairenin yüzölçümü aynı olmakla birlikte; Belediye arşivindeki projesi incelendiğinde, Oturma odası olarak planlanan odanın Mutfak olarak düzenlendiği, WC nin Daire girişinin hemen sağında iken Banyo ile yan yana koridorda olduğu, mutfak+Salon olarak planlanan kısımda yalnızca Salon olarak düzenlendiği görülmüştür. Mutfak projesine göre daha geniş, aydınlık ve ferahtır. Kullanılan malzeme yönünden; Salon kapısı Özel imalat cam sürgülü kapı, oda kapıları Amerikan panel kapı, Pencereler PVC ısıcamlı, Salon ve Oda zeminleri 1. Sınıf Ahşap parke, ıslak alanlar granit seramik, duvarlar saten alçı boya, tavanlar ışıklıklı aydınlatma sistemli, mutfak banyo (jakuzili) ve WC vitrifiye ve 1. Sınıf armatürü, dolaplı ve aydınlatma sistemlidir. Her türlü tesisat (elektrik, Doğalgaz, kalorifer, su, internet, telefon vs) mevcut olup kullanılır durumdadır." denilmektedir.

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