Edirne'de icradan satılık 7,5 dönüm tarla

İpsala İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 7,5 dönüm büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 262 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 7 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Edirne İl, İpsala İlçesi ,Esetçe Belediyesi ,Hamzadere Mevkii 793 parsel sayılı taşınmaz satışa arz olunur. Taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Esetçe yerleşim alınının 5600 m doğusunda düz bir alanda bulunmaktadır. Taşınmaz killi -tınlı toprak yapısına sahip . buğday ayçiçeği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan tarıma elverişli fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir. Taşınmazın doğusunda hamzadere deresi ,batısında keşan -ipsala gümrük uluslararası karayolu ,batısında ise turpçular köyü karayolu ve sanayi tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz karayolu ve sanayi tesilerine sınır olması nedeni ile sanayi tesisi kurulmasına elverişli olmakla birlikte içinden doğalgaz boru hattı geçmesi nedeni ile bu özellik sınırlandırılmış durumdadır.

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