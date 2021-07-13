Denizli Serinhisar'da 317,29 metrekare arsa mahkemeden satılıktır | İcradan satılık arsa ilanları

T.C. Acıpayam İcra Dairesi tarafından Serinhisar'da bulunan arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 160 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 02.09.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Denizli ili Serinhisar İlçesi, Aşağı Mahalle Köyaltımevkii 135 Ada, 4 Parsel sayılı, 317,29 m2 yüzölçümlü, imar planı içerisinde, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden eksiksiz faydalanır durumda bulunan tapu kaydında arsa vasıflı taşınmaz

Kıymeti : 160.000,00.TL KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 02/09/2021 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 27/09/2021 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : Acıpayam Adliyesi Müzayede salonu



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