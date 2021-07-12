İstanbul Bayrampaşa'da icradan satılık kelepir bina

İstanbul 2. Satış Memurluğu tarafından Bayrampaşa İlçesinde bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 468 bin 819 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 27 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz 22/02/2021 tarihli bilirkişi raporunda; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar (Orta)Mah. 28 ada, 24 parsel sayılı yerde Bağlar Caddesi No=114 adresinde bodrum+ zemin+ 3 normal kattan oluşan betonarme bir bina mevcuttur.

Taşınmaza gelindi ve yapılan incelemelerde şunlar tespit edildi. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bina dışı BTB kaplı, ana giriş kapısı demir doğrama yağlı boyalı olup, ana merdivenler mozaik basamaklı, demir doğrama korkulukludur. Giriş sahanlığı zemini seramik kaplıdır.

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