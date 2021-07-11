Denizli'nin turizm merkezinde icradan satılık ucuza daire

Denizli 5. İcra Dairesi tarafından Pamukkale İlçesinde bulunan daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Pamukkale Belediyesinde E- İmarda yapılan incelemede İmar durumunda görüldüğü gibi Kullanım Türü Konut Alanı, İnşaat nizamı Ayrık ,Kat adeti 4 Kat , Bina yüksekliği İmar Yön.28.Mad. özelliklerinde inşaat ruhsatı verilir konumdadır. Kütlelere ilişkin İmar müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.Mevcut Bina vardır. Taşınmaz B+Z+3 +Çatı arası Katlı Binanın Zemin Katındadır. Satışa Konu Daire B+Z+3 +Çatı arası Katlı Binanın Zemin Katındadır. Betonarme karkas tarzında yapılmış olup Ön cephede Balkon çıkmaları ile birlikte Brüt 127.00 m2 inşaat alanlıdır. Net İnşaat alanı 100.00 m2 dir. İçerisinde Lezize FİGEN ikamet etmektedir. Daire içerisinde 3 Oda 1 Salon 1 mutfak 1 banyo 1 wc bulunmaktadır. İç Kapıları ahşap dış cephe kapı ve pencereleri plastik doğramalıdır.Daire kapısı Çelik kapıdır. Duvarları alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Elektrik ve suyu mevcut mesken olarak kullanılmaktadır. Banyo ve tuvalet tabanları seramik kaplama ,Tuvalet ve banyo duvarları seramik kaplamadır. Mutfak tezgah altı ve üstü MDF dolabı vardır. Odaların tabanı ahşap laminat parke kaplamadır. Doğalgazlı veKaloriferlidir. Lüks inşaat tarzıyla yapılmıştır.Merdivenler traverten mermer kaplamadır. Yaklaşık 13 yıllıktır. Bina Bakımlıdır.III. Sınıf B Grubu yapılar özelliğindedir. Kıymet Takdirine konu taşınmaz belediye hudutları içerisinde ve imar planı dahilindedir.Bina yenidir.

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