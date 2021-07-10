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    • Emlak&OTO
    • 10.07.2021 08:37
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    • 10.07.2021 08:37
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    Rize Çarşı Mahallesi'nde 79 metrekare daire ihale ile satışa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Rize Çarşı Mahallesi'nde 79 m² daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ev alacaklar dikkat! Ucuza geliyor

    Rize Belediye Başkanlığı tarafından Çarşı mahallesinde bulunan 79 metrekare ihale ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin ihale ve teklif açma tarihi 29.07.2021 15:00 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen Dairenin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle ihale tarafına kalandan bedelinin % 25'i peşin bakiye kalanının da 6 ay 6 eşit taksitte tahsil edilmek üzere şartname dahilinde satışı yapılacaktır.

    İlanın detayları için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO Rize Çarşı Mahallesi'nde 79 metrekare daire ihale ile satışa çıkartıldı