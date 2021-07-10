Rize Çarşı Mahallesi'nde 79 metrekare daire ihale ile satışa çıkartıldı

Rize Belediye Başkanlığı tarafından Çarşı mahallesinde bulunan 79 metrekare ihale ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin ihale ve teklif açma tarihi 29.07.2021 15:00 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen Dairenin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle ihale tarafına kalandan bedelinin % 25'i peşin bakiye kalanının da 6 ay 6 eşit taksitte tahsil edilmek üzere şartname dahilinde satışı yapılacaktır.



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