İstanbul Tuzla'da icradan satılık villa! Satışa çıkıyor

İstanbul Anadolu 16.İcra Dairesi tarafından Tuzla İlçesinde bulunan dubleks villa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan villa için 3,3 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan villanın satış tarihi 16 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışı yapılacak olan ana taşınmaz bina zemin kat+1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 1. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Ana taşınmazda, elektrik, su, sıhhi ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Sitede 34 adet villa mevcut olup, açık yüzme havuzu, güvenlik, oyun bahçesi, halı saha, tenis kortu, açık otopark ve sosyal tesis alanı bulunmaktadır. Taşınmaz alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. Zemin + 1 kat, 17 bağımsız bölüm nolu DUBLEKS VİLLA Nitelikli Taşınmaz; içerisi gezilemedi. Belediye imar arşivinden yapılan incelemede; mimari projesine göre, dubleks villa 162m2 net alanda zemin katta; salon, mutfak, teras, antre, wc, 1. Normal katta; 4 oda, 2 banyo ve hol hacimlerinden oluşmaktadır.

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