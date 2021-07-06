Adana'da kelepir daire! Satış tarihi belli oldu

Adana 8.İcra Dairesi tarafından Seyhan İlçesinde bulunan 125 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 410 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Adana İl, Seyhan İlçe, 10778 Ada, 33 Parsel, KANALÜSTÜ Mahalle/Köy, -/2/-/5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz borçluya ait tam hisseli mesken vasfılı olup mimari projeye göre 125 m2 brüt 107 m2 net alanlı salon ,oturma odası yatak odası banyo ,ebeveyin banyosu ,çamışır odası hol,antre,wc,2 adet balkon ,bolkan hacmini bir kısmı kapatılarak çocuk odası yangın kaçış holünü ise giyinme odası haline getirilmiş ,giriş kapı çelik ,salon ve oda zeminleri seramik ,duvarlar saten alıçı boyalı antre ve koridorda gizli asmatavan aydınlatmalı,ordalarda alçıpan tavan,islak zeminler seramik ,duvarlar fayans,iç kapılar amerikan panel,balkan kapi ve pencereler pvc,mutfak granit mermer tezgah üstü,hazır dolap ve ankastre setlidir.elektrik,su abaneliği bulunmakta.doğal gaz kullanımı bulunmamakta, ancak ocak hattı ve peteklerinkullanıma hazır olduğu tespit edilmiştir (adana 5.İcraHukuk Mahkemesinin 2021/2 esas 2021/351 karar sayılı ilamı ile taşınmazın değeri 410.000,00 TL tespit edilmşitir.)

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