İstanbul'un merkezinde icradan satılık ucuza daire fırsatı

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Eyüpsultan İlçesinde bulunan 80 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu su gayrimenkul; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesi, 679 ada, 3 parselde bulunan, kat mülkiyetli 6 KATLI BETONARME İŞYERİ, APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 176,12 taşınmazın, DAİRE vasıflı, 8/100 arsa paylı, zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm bodrum kat, giriş kat ve 4 normal kattan oluşan betonarme binanın 1 normal katında 3 dış kapı numarası ile bulunmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Keşif günü mahkeme heyeti ile taşınmaza gelinmiş ve kapı zili çalınmış ancak kapı açılmadığından daire içine girilememiştir. Dosyasında bulunan 02.09.2020 tarihli bilirkişiraporunda dairenin 2 oda, 1 salon dan oluştuğu belirtilmiştir. Her katta 2 daire bulunmaktadır. Yaklaşık daire alanı 80 m2 dir. Bina belediyenin her türlü hizmetinden yararlanmaktadır.

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