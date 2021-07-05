Antalya Kepez'de 270 bin TL'ye daire fırsatı

Antalya Satış İcra Dairesi tarafından Kepez İlçesinde bulunan 1+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 270 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 9 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Otoparkı vardır. İçten merdivenlidir. Beton merdiven basamakları mermerle kaplanmıştır. Satışa konu edilen 4 nolu bağımsız bölüm 1 oda, 1 salon, mutfak, hol, mutfak, banyo+wc ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. 1 adet balkonu vardır. İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda taban döşemeleri laminant parke kaplı, ıslak zeminler tvana kadar seramikle kaplıdır. Balkon zeminleri seramik kaplıdır. İç kapılar ve kasaları ahşap presli panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapısı PVC doğramadır. Isıcamlıdır. Tavan köşelerinde alçı kartonpiyer bulunmaktadır. Tavanlar plastik boyadır. Mutfak tezgahı mermer olup, tezgah altında ve üstünde MDF mutfak dolapları vardır.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın