Mardin Kızıltepe'de bodrum + asma katlı dükkan icradan satılıktır! İcradan satılık dükkan ilanları

Kızıltepe İcra Dairesi tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan bodrum + asma katlı dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 204.556 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 19.08.2021 olarak duyuruldu.



İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi: Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 113 Ada, 7 Parsel, TEPEBAŞ Mahalle/Köy, Zemin 24 B B No'lu Bağımsız Bölüm Tepebaşı mah 113 ada 7nolu parselin 733,48m2 arsa üzerinde bulunan binadaki Zemin Kat 24 No'lu B B olan 25/500 hissesine karşılık gelen alan 36,66m2dir. Asma Katlı Dükkan niteliğindeki taşınmazdır.



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