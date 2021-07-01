Samsun Atakum'da 3+1 icradan satılık ucuza daire

Samsun İcra Dairesi tarafından Atakum İlçesinde bulunan 3+1 112 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 285 bin 415 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Samsun ili, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi, 181 ada 27 parselde kayıtlı 663 m2 arsa üzerinde 6/70 arsa paylı, zemin Kat, 4 nolu bağımsız bölüm tam hisse. Adres: Mimarsinan Mahallesi, 169. Sokak no:76 Atakum/SAMSUN. Ticaret potansiyeli olan bir bölgedir. Topoğrafik olarak çok az eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmazın Bulunduğu bina; 10.07.2008 tarih ve 83 sayılı ruhsatla ruhsatlandırılmıştır. Taşıyıcı sistemi betonarme karkastır olup toplam inşaat alanı 1287 m² dir. Bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat mevcuttur. Bodrum katta sığınak ve 2 mesken, zemin katta bir dükkan ve2 mesken, normal katlarda üçer adet mesken mevcuttur. Binada asansör yoktur. Binanın ve meskenlerin doğalgaz bağlantısı yapılmış durumdadır. Binanın dışardan mantolaması yapılmıştır. Bina giriş kapısı alüminyum, bina giriş holu ve merdivenler ve sahanlıklar eski usul mermer kaplama ve alüminyum korkulukludur. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereler PVC doğrama ve çift camlıdır. Dava konusu mesken; Onaylı mimari projesine göre zemin kattaki 4 nolu bağımsız bölümde bulunmaktadır. Mesken 112 m² olup, Brüt inşaat alanı 124 m² dir. Arsa payı oranı 10/120 dir. Mesken; o. Odası 11,96 m², salon 19,71 m², mutfak 12,75 m², y. Odası 10 m², eb. Odası 17 m², banyo 4,06 m², wc 2,15 m², 1 nolu balkon 4,93 m², 2 nolu balkon 2,42 m², ve hol (7,82+5,5) m² kısmından oluşmaktadır. parsel 1/1000 uygulama imar planında konut alanı olup ayrık nizam (A-3) 3 katlı yere isabet etmekte olup TAKS:04 dür.

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