İstanbul Esenyurt'ta 100 bin TL'ye satılık daire! Tarih belli oldu

İstanbul Büyükçekmece 2.İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan 56 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar ile halen yapımı devam etmekte olan çok katlı toplu konutlar, araç muayene istasyonu, antrepolar, Esenyurt Belediyesi Hizmet Binası, Esenyurt Üniversitesi, City AVM, Torium AVM, Esenyurt 80. Yıl İlköğretim Okulu ile Recep Tayyip Erdoğan Parkı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu mesken nitelikli bağımsız bölümün yer aldığı sitenin bulunduğu bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın yer aldığı sitede çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerinin yapılmadığı belirlenmiştir. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın yer aldığı blok bodrum+ zemin+ 7 adet normal kat ile çatı çatı şeklinde tasarlandığı, bloğun kaba inşaatının yapıldığı ve uzun süredir inşai faaliyetinin devam etmediği anlaşılmaktadır. Esenyurt Tapu Müdürlüğünde incelenen kat irtifakına esas mimari projesinin incelenmesi sonucunda bağımsız bölüm projesine göre; antre, 3 adet oda, 1 banyo+ wc ve 1 adet balkon bölümü şeklinde tasarlandığı belirlenmiştir. İncelenen projesine göre net alanı 56,23 m2'dir.Taşınmazın kaba inşaatının yapıldığı ince imalata ilişkin herhangi bir çalışmanın olmadığı belirlenmiştir.

İlanla ilgili detaylar için tıklayın