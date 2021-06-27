İzmir Karşıyaka'da 200 bin TL'ye icradan satılık daire

Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 88 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Taşınmazın konumu, ikamet edenlerin önemli kurum ve kuruluşlara, sosyal imkanlara ulaşma açısından 3. dereceden merkezi sayılabilecek yerleşim alanında olduğu, Çiğli Belediyesince düzenlenen yapı kullanma izin belgesine göre, bina yaklaşık 18 fiili yaşında olduğu, Temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı, (yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, doğal gaz, PTT hizmetleri vs.) , Otopark; Ada ve parsel bünyesinde çözümlenmiş olup, otopark sorunu bulunmamaktadır. Demografik yapının tamamlanarak devam ettiği ve bölgede genel olarak orta sınıf gelir gurubundaki insanların yaşadığı, Konu taşınmazın kuş uçuşu; Ahmet Yesevi Bulvarı 900 mt, Egekent İzban İstasyonu 400 mt, Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Uygulama Okulu 700 mt, Küçükçiğli O.O 800 mt, Anadolu Caddesi 200 mt, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1400 mt mesafesinde olduğu tespit edilmiştir.

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