İstanbul'da kiralık ev alarmı! Arz talebi dengelemediğinden fiyatlar çok arttı

Kiralık evin piyasada çok az olduğu bugünlerde, kiralık arayanlar emlak ofislerine isimlerini yazdırıp sıraya giriyor. Kiralık ev çıkınca önce kim aranıyorsa ve evi önce kim görüyorsa o tutuyor. Tanıdık yoksa kiralama şansı ise gittikçe azalıyor.

Mal sahiplerinin artık çok seçici olduğunu ve kiraların, depozitoların bir sene öncesine göre daha da yükseldiğini ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut sektörünün ciddi bir darboğazda olduğunu belirterek, "Talep hızı düştü ama arz daha çok düştü ve arz talebi dengelemediğinden fiyatlar çok arttı. Konut kredi faizleri yüksek, yeterli stok kalmadı, alım ve satım çok yavaşladı" dedi. Yazıcı, özellikle yatırım için konut alımının neredeyse durduğunu kaydederek, "Kiralık ev yok denecek kadar azaldı." dedi.

HEDEF DÖNÜŞÜM OLMALI

Cansel Turgut Yazıcı, kentsel dönüşümdeki evleri yenilemek için uygun oranlı kredi verilebileceğini ve bu durumun sektörü bir miktar canlandırabileceğini belirterek, "2021- 2023 döneminde kentsel dönüşüm yaparak sektörü canlandırmaya adamalıyız" dedi.