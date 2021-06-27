Çanakkale'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan satıla çıkarıldı

Bayramiç Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 9500 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 380 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 24 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 253 Parsel, AĞAÇKÖY Köyü, ÜVECİKTEPE Mevkii, Konum olarak düz bir yapıda, killi-tınlı toprak yapısında, sulama imkanına sahip, kadastral yola cephesi olmayan ancak kanal yola cepheli, sulama imkanına sahip, sulu mutlak tarım arazisidir.

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