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    • Emlak&OTO
    • 27.06.2021 10:13
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    • 27.06.2021 10:13
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    Çanakkale'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan satıla çıkarıldı

    1915 Çanakkale Köprüsü yapımı sonrası son dönemin yükselen değeri olan Çanakkale'de kaçırılmayacak bir fırsat yer aldı. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bayramiç'te bulunan 9500 metrekare büyüklüğündeki bir tarla icradan satışa çıkarıldı.

    Çanakkale'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan satıla çıkarıldı

    Bayramiç Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 9500 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 380 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 24 Eylül 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 253 Parsel, AĞAÇKÖY Köyü, ÜVECİKTEPE Mevkii, Konum olarak düz bir yapıda, killi-tınlı toprak yapısında, sulama imkanına sahip, kadastral yola cephesi olmayan ancak kanal yola cepheli, sulama imkanına sahip, sulu mutlak tarım arazisidir.

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale'de kaçırılmayacak fırsat! İcradan satıla çıkarıldı