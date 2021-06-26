Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 26.06.2021 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2021 08:33
    ABONE OL

    Muğla'da icradan satılık daire fiyatıyla dikkat çekiyor

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında Muğla Ortaca'da icradan satılık daire fırsatı da yer aldı. 99 metrekare olan daireye 297.000 TL değer biçildi.

    İcradan satılık daire fiyatıyla dikkat çekiyor

    T.C. Ortaca İcra Dairesi tarafından Muğla Ortaca'da bulunan 99 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 297.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Muğla İl, Ortaca İlçe, 102 Ada, 5 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, ATATÜRK BULVARI Mevkii, 16 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Talep konusu Ortaca ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkii, 102 ada 5 nolu parseldir. Tapu kaydı ve çapının zemine aynen uyduğu görülmüştür. Miktarı 2151,90 m2 dir. Taşınmaz tapuda Hesna Ayhan adına 1/4 oranında Atilla Ayhan adına 3/8 oranında Gülgün Alev Keser adlarına 3*8 oranında iştiraklı olarak kayıtlıdır. Üzerinde halen üst katları mesken, zemin katı işyeri olarak kullanılan 2 blok halinde altı katlı betonarme yapı mevcuttur. Taşınmaz Dalyan-Ortaca ana caddeye cephelidir. Mesken 99.00 m2 alana sahip, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup, 3/a yapı sınıfı özelliğindedir. Üç oda bir salon salona açık mutfak banyo tuvalet ve antre hacimlerine sahiptir. Taşınmaz ana caddeye cepheli ve mesken olarak kullanılmaktadır.

    İlana gitmek için tıklayınız

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kanal İstanbul projesi kaç yılda tamamlanacak?
    Haberler Emlak&OTO Muğla'da icradan satılık daire fiyatıyla dikkat çekiyor