Muğla'da icradan satılık daire fiyatıyla dikkat çekiyor

T.C. Ortaca İcra Dairesi tarafından Muğla Ortaca'da bulunan 99 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 297.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar: Muğla İl, Ortaca İlçe, 102 Ada, 5 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, ATATÜRK BULVARI Mevkii, 16 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE : Talep konusu Ortaca ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkii, 102 ada 5 nolu parseldir. Tapu kaydı ve çapının zemine aynen uyduğu görülmüştür. Miktarı 2151,90 m2 dir. Taşınmaz tapuda Hesna Ayhan adına 1/4 oranında Atilla Ayhan adına 3/8 oranında Gülgün Alev Keser adlarına 3*8 oranında iştiraklı olarak kayıtlıdır. Üzerinde halen üst katları mesken, zemin katı işyeri olarak kullanılan 2 blok halinde altı katlı betonarme yapı mevcuttur. Taşınmaz Dalyan-Ortaca ana caddeye cephelidir. Mesken 99.00 m2 alana sahip, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup, 3/a yapı sınıfı özelliğindedir. Üç oda bir salon salona açık mutfak banyo tuvalet ve antre hacimlerine sahiptir. Taşınmaz ana caddeye cepheli ve mesken olarak kullanılmaktadır.

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