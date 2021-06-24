Aydın Efeler'de 411 metrekare arsa icradan satışa çıktı

Aydın 2. Satış Memurluğu tarafından Efeler İlçesinde bulunan 411 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 308 bin 543 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Aydın İl, Efeler İlçe, Veysipaşa Mahalle, 22 Ada, 15 Parsel, Tapuda arsa vasıflı taşınmaz, Aydın Belediye Meclisi 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre otopark alanında ve kentsel sit alanında kalmaktadır, Tapu kaydında 08/12/2004 tarih ve 8214 yevmiye sayılı "korunması gerekli kültür ve tabiat varlığıdır" şerhi bulunmaktadır. Efeler Polis Karakolu karşısında 1606 sokakta yer alan taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir, boş arsadır.

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