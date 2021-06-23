Adana 3. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 148 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 480 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Taşınmaz kat irtifak projesine göre 3 oda,mutfak,salon,kiler,antre,hol,wc ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaz mimari projesine göre ve mahallinde brüt 148 m2 ,net 133 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazda ,kuru hacim zeminleri laminant parke olup duvarlar plastik badana,ıslak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır.Mutfakta dolapları ahşap mamul olup tezgah mermerdir.Taşınmazda pencerelerde pvc,iç kapılarda ahşap mamul kullanılmıştır.

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