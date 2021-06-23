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    • Emlak&OTO
    • 23.06.2021 11:37
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    • 23.06.2021 11:37
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    Seyhan'da 148 metrekare daire icradan ucuza satışa çıkarıldı

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında 'da kaçırılmayacak bir fırsat yer aldı. İlana göre Seyhan'da bulunan 3+1 büyüklüğündeki bir daire icradan satışa çıkarıldı.

    Adana'da icradan ucuza satılık daire! Tarih belli oldu

    3. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 148 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 480 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Taşınmaz kat irtifak projesine göre 3 oda,mutfak,salon,kiler,antre,hol,wc ve 2 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaz mimari projesine göre ve mahallinde brüt 148 m2 ,net 133 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazda ,kuru hacim zeminleri laminant parke olup duvarlar plastik badana,ıslak hacim zeminleri ve duvarlar tavana kadar seramik kaplamadır.Mutfakta dolapları ahşap mamul olup tezgah mermerdir.Taşınmazda pencerelerde pvc,iç kapılarda ahşap mamul kullanılmıştır.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Adana Seyhan'da 148 metrekare daire icradan ucuza satışa çıkarıldı