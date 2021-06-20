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    • Emlak&OTO
    • 20.06.2021 10:45
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    • 20.06.2021 10:45
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    'te icradan satılık 360 metrekare dükkan

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında İstanbul'da icradan satılık dükkan fırsatı da yer aldı. İlana göre Fatih'te bulunan 360 metrekare büyüklüğündeki dükkana 8,5 milyon TL değer biçildi.

    İstanbul Fatih'te icradan satılık 360 metrekare dükkan

    İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Fatih'te bulunan 360 metrekare büyüklüğündeki dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 8,5 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 17 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşımimkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle turizm ve ticaret alanlarınınbulunduğu konumda, İstanbul'un gözde turizm merkezlerinden Fatih-Tarihi Yarımadadadır. Taşınmaz, kamu binaları, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına çok yakın mesafededir. Taşınmaz, güney-batısındaki Sultanahmet Meydanı'naa 160 m„ kuzey-doğusundaki Topkapı Sarayı'na 540 m. Kuş uçuşu mesafededir.

    Satış konusu taşınmazın üzerinde zemin kat+ 1 normal kattan oluşan betonarme karkas bina bulunmaktadır. Bina halı mağazası merkezi tefrişlidir. Bina ön cephesinden camekanlıdır. Bina takribi 360 m2 İnşaat alanına sahiptir. Taşınmaz kullanıma elverişli vaziyettedir.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Fatih'te icradan satılık 360 metrekare dükkan