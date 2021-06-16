Bolu'da icradan satılık 2 katlı bina! Fiyatıyla ilgi çekti

Bolu İcra Dairesi tarafından Dodurga İlçesinde bulunan bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 302 bin 719 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 24 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bolu İl, Merkez İlçe, 1379 Parsel, DODURGA Mahalle/Köy, Taşınmaz konut-mesken ada planında yapı-iskan faaliyetleri ve konut tercihi açısından yeni tercih edilmeye başlanılan lokasyonda olduğu tespit edilmiştir. Sosyal donatı alanları, sağlık merkezi ve alışveriş merkezi v.b. alanlarına uzak lokasyonda olduğu ayrıca tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan 80,53m2 taban alanına sahip 2 katlı yapı, bu yapıyla birleşik yola cephe kısımda bulunan 8.45 m2 taban alanına veranda ve taşınmazın arka kısmında bulunan 14,05 m2 taban alanına sahip küçük verandanın değeri hesabı yapılmıştır. 2 katlı yapının değeri 141.732,80 TL, 2 katlı yapıya bitişik ön veranda 5,070,00 TL 2 katlı yapıya bitişik arka veranda 8.430,00 TL toplam yapı bedeli 155.232,80 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz tapu takyidatında Arsa olarak görünmektedir.

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