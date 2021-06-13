İzmir Ödemiş İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 154 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

İzmir İl, Ödemiş İlçe, 771 Ada, 12 Parsel, Atatürk Mahalle, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Alınan bilirkişi raporuna göre; konu mesken binanın zemin + 3.katında güney ve batı cephesinde konumlu köşe daire olduğu, binanın her bir katında ikişer daire bulunduğu, taşınmaz ilçenin salı pazarı mevkisinde konumlu olduğu, taşınmazın bulunduğu bölge genellikle konut amaçlı ve günlük ihtiyaçların karşılanabileceği iş yerlerinin bulunduğu konumda olduğu,mesken 3+1 tipte brüt 98m2, kullanım alanına, çatı kat altında brüt 56m2 kullanım alanına sahip toplam brüt 154m2, kullanım alanına sahip, 3 oda 1 salon mutfak ve banyo -wc, antre bir adet balkondan oluştuğu, çatı kat seviyesinde müstakil merdivenli 2 oda 1 salon ve teras bölümlerinden oluşan eklenti kısmı bulunduğu, daire giriş kapısı çelik kapı, iç zeminler laminat parke, iç oda kapıları ahşap panel kapı, doğalgaz kombi isıtmalı, meskenin projesine aykırı olarak çatı kat eklenti kısmına çıkış merdiveninin iptal edildiği, ortak merdivenden eklenti kısmına erişimin sağlandığına ilişkin rapor alınmıştır.

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