İstanbul 3. Satış Memurluğu tarafından Beşiktaş İlçesinde bulunan 103 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 9 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bina tek asansörlüdür. Bloğun ön tarafı açık otopark olarak kullanılmakta olup, kumandalı bariyerli araç girişi bulunmakta ayrıca demir doğrama parmaklıklı kapısı olan yaya girişi bulunmaktadır. Bölgeye göre çevre düzenlemesi muntazam, otoparkı bulunan nadir bir taşınmazdır. Söz konusu daire formika kaplama kapı olup, keşif günü mühürlü olduğu için girilerek gezilememiş ve taşınmazın mahkemeye gönderilen proje incelenerek daire hakkında bilgi edinilmiştir. Daire Projesine göre 2 yatak odası, oturma odası, yemek odası, hol, antre, koridor, mutfak, banyo, WC ve depo bölümlerinden oluşmaktadır. Yatak odaları 15,50m2 ve 11,62m2, yemek odası 14,50m2, oturma odası 13,97m2, hol 10,95m2 antre 3,45m2, mutfak 8,76m2, banyo 7,40m2, koridor 6,50m2, depo 2,25m2 ve WC 2,02m2, balkonlar ise 2,50m2 ve 4,20m2 alanlı olduğu görülmüştür. Daire toplam kullanım alanı net olarak 103,40m2 olduğu görülmüştür. Yemek ve oturma odası ön cepheye, hol, banyo, mutfak yan cepheye, yatak odaları arka cepheye bakmaktadır. WC ışıklığa bakmaktadır. Daire havadar, ışık alan bir dairedir. Satışa konu bağımsız bölüm Gayrettepe Mahallesi, Gül Acara Sokakta Beşiktaş İlçesinin nezih bir bölgesinde yer almaktadır. Bölgenin çarşısı konumuna yakın bir konumdadır. Satışa onu taşınmazın bulunduğu Gül Acara Sokak, belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup , alt yapısı tamdır. Konum olarak İstanbul' un şehir merkezine, çarşı ve pazara yakın bir konumda, ulaşım imkanlarına orta/üst derece erişimi vardır. İlçe olarak ise İstanbul' un en köklü ilçelerinden biri olan Beşiktaş İlçe sınırları içinde Balmumcu ve Büyükdere Caddeleri ile Barbaros Bulvarına yakın mesafedeki Gayrettepe Mahallesinde, bölgenin prestijli ve nezih bir konumunda yer almaktadır, denilmektedir.

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