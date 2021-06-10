İstanbul'da bulunan Çatalca İcra Dairesi tarafından ilçedeki 157 metrekare büyüklüğünde dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 28 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Binada her katta bir bağımsız bölüm olmak üzere toplam 4 bağımsız bölüm vardır. Parsel üzerinde mecut binanın doğusu yol, diğer cepheleri komşu parsele cephelidir.Satışa konu 4 nolu Bağımsız Bölüm 3. normal katta dubleks mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın bodrum katı otopark olarak kullanılmaktadır. Dairenin salon ve mutfağı ön yola üç odası yan ve arka bahçeye bakmaktadır. Ayrıca çatı piesinde üç adet oda ve teras mevcuttur. Parsel üzerinde giriş bodrumla beraber 5 katlı bina mevcuttur. Giriş kapısı çelik doğrama, iç kapılar amerikan kapı, pencereler PVC doğramadır. Projesinde yapılan incelemede Salon Mutfak 3 yatak odası, küçük WC banyo-WC olarak tefriş edilmiştir.Isınma sistemi doğalgaz petek kombidir. Yerler laminant parke ıslak zeminler seramik kaplıdır. Tavanlar kartonpiyer yapılmıştır. Duvarlar alçı sıva ve boyalıdır.

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