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    • Emlak&OTO
    • 09.06.2021 11:12
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    • 09.06.2021 11:12
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    'da icradan satılık bina! 13 Temmuz'da satışa çıkıyor

    Uygun fiyata emlak almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev, arsa, dükkan ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan 'daki binaya ilgi büyük oldu.

    İstanbul'un en çok tercih edilen bölgesinde ucuza bina

    Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından İlçesinde bulunan bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 2 milyon 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 13 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    - Satış konusu taşınmazın bir cephesi Coşkun Sokak, diğer cepheler ise komşu parseller ile sınırlı olmak üzere bulunmaktadır.
    - Parsel üzerinde 165 m² taban alanlı, bodrum + zemin + 2 normal kat + çatı piyesinden oluşan bina bulunmaktadır. Binada işyeri ve daireler bulunmaktadır.
    - Taşınmazın şekli geometrik olarak "dikdörtgen"e benzemekte, yüzeysel olarak eğimli bir seviyededir.
    - Konut tarzı yapıların olduğu merkezi bir bölgede bulunmaktadır.
    - Toplu taşıma araç güzergahına yakınlığı sebebi ile ulaşım kolaylığı vardır.
    - Taşınmaz üzerinde bulunan binanın yapı ruhsatı bulunmamaktadır.

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

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