İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Üsküdar İlçesinde bulunan bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 2 milyon 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 13 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

- Satış konusu taşınmazın bir cephesi Coşkun Sokak, diğer cepheler ise komşu parseller ile sınırlı olmak üzere bulunmaktadır.

- Parsel üzerinde 165 m² taban alanlı, bodrum + zemin + 2 normal kat + çatı piyesinden oluşan bina bulunmaktadır. Binada işyeri ve daireler bulunmaktadır.

- Taşınmazın şekli geometrik olarak "dikdörtgen"e benzemekte, yüzeysel olarak eğimli bir seviyededir.

- Konut tarzı yapıların olduğu merkezi bir bölgede bulunmaktadır.

- Toplu taşıma araç güzergahına yakınlığı sebebi ile ulaşım kolaylığı vardır.

- Taşınmaz üzerinde bulunan binanın yapı ruhsatı bulunmamaktadır.

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