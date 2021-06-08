Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Antalya Konyaaltı'da bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 550 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz; antre, hol, 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo, 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan panel kapı, pencereler ve balkon kapıları çift camlı pvc doğrama, pencerelerde dıştan takma pvc panjurlu, bir balkon kısmi olarak pvc ile kapatılmış, balkon korkulukları alüminyum profil, salon ve odaların zemini laminat parke, diğer hacimlerin zemini seramik kaplı, duvarlar ve tavan; saten alçı üzeri plastik boyalı, ıslak zemin duvar kaplamaları tavana kadar seramik kaplama, tavanları pvc asma tavan, wcde ayaklı lavabo ve alaturka wc taşı bulunma, banyolarda ayaklı lavabo, klozet ve camlı duşakabinli, mutfak tezgâhı granit, dolapları suntalem kaplama, odalar ve salonda kartonpiyer yapılmış,ısıtma sistemi klima, doğalgaz altyapı sistemi bulunmaktadır.Arsası 2.105-m2 olup, 340/8420 arsa paylıdır.

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