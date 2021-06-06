İstanbul Kadıköy'de icradan satılık 115 metrekare daire

İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi tarafından Kadıköy'de bulunan 115 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1,3 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 5 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Taşınmazın bulunduğu bölgede kentsel altyapılar tam olup yapılaşma konut ağırlıklıdır. Bulunduğu bina, kat irtifakına esas mimari projesine göre göre 2 bodrum, zemin, 16 normal katlı şekilde, betonarme karkas tarzda, ayrı nizamda, akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli, kiremit çatılı şekilde inşa edilmiştir. 2. Bodrum katta otopark; 1. Bodrum katta binaya ait ortak alanlar; zemin katta bina girişi ve 2 adet daire; normal katlarda 2 şer adet daire olmak üzere binada toplam 32 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. Bina giriş kapısı demir-cam, merdiven basamakları ve sahanlıklar mermerit, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada 2 adet asansör vardır. Daire projesine göre 16. Normal katta bina girişine karşıdan bakıldığında sol cephede yer almaktadır. Taşınmaz projesine göre Net: 115.00 m2 Brüt:130.00 m2 brüt alanda salon, 3 adet oda, ütü odası, mutfak, antre, hol, banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz mesai saatleri itibari ile görülmemiş olup mimari proje üzerinde yapılan tetkikler, emsal taşınmazlar ve çevre incelemesi neticesinde tespitler yapılmış ve kıymet takdiri buna göre yapılmış olup yerinde yapılan gözlemlerde taşınmazın dış kapısının çelik kapı, camlarının ise bina cephesine uygun olarak cam giydirme olduğu görülmüştür.

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