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    • Emlak&OTO
    • 05.06.2021 08:18
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    • 05.06.2021 08:18
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    Malatya Battalgazi'de 3+1 daire icradan satılık (İcradan satılık daire ilanları)

    Uygun fiyata emlak almak isteyen kişiler Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev, arsa, dükkan ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Malatya Battalgazi'de 3+1 daireye ilgi büyük oldu.

    3+1 daire fiyatıyla şaşırttı

    Malatya İcra Dairesi tarafından Battalgazi İlçesinde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 259 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 11.08.2021 olarak duyuruldu.

    İlanda taşınmazla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

    Taşınmaz konum olarak şehir merkezinin 3,00 km kuzey doğusunda, Yeşilçam Caddesine cepheli konumda Elit Park I konutları içerisindeki E blok 9. katında konumlu meskendir. Meskenin bulunduğu ana bina şehir merkezine uzak konumdadır. Çevresinde her türlü sosyal donatı bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde genellikle 8-10 katlı konut tarzı yapılaşma yoğunlukta olup çevresindeki tüm alt ve üst yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmazın içerisinde bulunduğu Tandoğan 320 mt uzaklıktadır. Yakınlarından toplu taşıma araçları geçmektedir.

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    Haberler Emlak&OTO Malatya Battalgazi'de 3+1 daire icradan satılık (İcradan satılık daire ilanları)