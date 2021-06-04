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    • Emlak&OTO
    • 04.06.2021 11:29
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    • 04.06.2021 11:29
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    Gündoğdu'da 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıktı

    Uygun fiyata emlak almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev, arsa, dükkan ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Gündoğdu'daki 3+1 daireye ilgi büyük oldu.

    İstanbul'un yanı başında 235 bin TL'ye daire fırsatı

    'te 1. Satış Memurluğu tarafından Gündoğdu İlçesinde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 235 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 5 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Köyü, 436 Ada, 1 Parsel, Blok No:15 K:1, 8 Nolu Bağımsız Bölüm cinsindeki daire olup, daire 3 odalı bir salonlu, İzmit merkezine5 km mesafede, yapılaşma alını içerisinde, tüm Belediye ve kamu imkanlarından yararlanmaktadır.

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

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