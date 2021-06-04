İzmit'te 1. Satış Memurluğu tarafından Gündoğdu İlçesinde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 235 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 5 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Gündoğdu Köyü, 436 Ada, 1 Parsel, Blok No:15 K:1, 8 Nolu Bağımsız Bölüm cinsindeki daire olup, daire 3 odalı bir salonlu, İzmit merkezine5 km mesafede, yapılaşma alını içerisinde, tüm Belediye ve kamu imkanlarından yararlanmaktadır.

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