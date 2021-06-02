Adana 13. İcra Dairesi tarafından Çukurova'da bulunan 89 metrekare büyüklüğündeki iş yeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan iş yeri için 400 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 8 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Adana İli Çukurova İlçesi Kireçocağı mah (Belediye Evleri Mah. Hilmi Kürklü Bulvarı NVS Plaza) A.Blokta 63 Kapı nolu Binanın bulunduğu yere rastlayan Kain Tapunun 7047 Ada, 8 Parselde kayıtlı 7.121,00-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş82/7121 arsa paylı Zemin kat 24 Nolu İşyerivasıflı taşınmazA.Blokta ve kuzey batı köşesinde Hilmi Kürklü Bulvarına cepheli olarak yer almaktadır. A.Blok Bodrum + Zemin +11 Normal kat olmak üzere toplam 13 katlıdır. Binada 2 işyeri ve22 mesken olmak üzere , 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. satışa konu taşınmazınnet kullanım alanı 89,00-m2 olup, giriş kapısı ve pencereleri camekanlı demir imalattır. Zemini seramik kaplı duvarları saten alçıplastik boyalıdır. Tavanı asma tavandır. Taşınmaz mimari projesine göre 1 salon,Lavabo+Wc hacimlerinden oluşmaktadır. halen kircı tarafından kullanılmakta olan taşınmaz bu haliyle bir borçtan dolayı açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

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