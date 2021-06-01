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    • Emlak&OTO
    • 01.06.2021 08:50
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    • 01.06.2021 08:50
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    Hatay Defne'de 2+1 daire icradan satılıktır! İcradan satılık ucuz daire fırsatı

    Uygun fiyata ev, arsa, tarla, dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlar Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icra ilanlarını takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan Hatay Defne'de'ki 2+1 daireye ilgi büyük oldu.

    2+1 daire fiyatıyla şaşırtıyor

    T.C. Hatay İcra Dairesi tarafından Defne'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 125 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 17.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi. İşte o özelliklerden bazıları:

    Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi: Taşınmaz Uğur Mumcu Meydanının 250 m kuzeyinde ve Ay Sokak üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz ufki olarak Uğur Mumcu Caddesine 140 m, Cengiz Topel İlkokuluna 225 m, Gazi Ortaokuluna 250 m, Defne Kaymakamlığına 300 ve Çarşı Merkezine 1,5 km mesafededir. Bölge sosyo ekonomik açıdan alt ve orta düzeyi grubuna hitap eden yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır.

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    Haberler Emlak&OTO Hatay Defne'de 2+1 daire icradan satılıktır! İcradan satılık ucuz daire fırsatı