Çanakkale'de Gelibolu İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 3+1 130 metrekare büyüklüğündeki dubleks ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 2 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Bolayır Köyü 4524 parsel C blok Zemin -1 kat 1 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. Taşınmaz Esim Sitesinde yer almakta olup 4.752,50 m² yüzölçümünde ikili beş blok tekli 2 blok bulunan toplam on iki dubleks bina ve arsası vasıflı taşınmazdır. Esim sitesinde yer almaktadır. Tekli dubleks binalardan biridir. Kat mülkiyeti mevcuttur.1/12 arsa payı vardır. Bağımsız bölüm projeye göre brüt 100 m² ancak eklentilerle birlikte brüt 130 m² yüzölçümündedir. Bahçe çevresi bahçe duvarı ile çevrilidir. Zemin katta girişte üstü pergole ile kapalı teras, 2 oda, 1 mutfak ve 1 duş +wc+1 eklenti bulunmaktadır.1.normal katta ise 1 yatak odası +1 banyo +1 teras bulunmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık olan sitede çevre düzeni, güvenlik, futbol sahası rekraeasyon aletleri ve site önünde cafe bulunmaktadır. Sahile 100 m, İstanbul Karayoluna 1.700 m Bolayır köyü merkezine 4.500 m, ve Gelibolu ilçe merkezine 14 km mesafededir. Bölgenin yakın çevresinde genel olarak tarım arazileri ve 1 ve 2 katlı konut yapıları bulunmaktadır. Yaz aylarında nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir. Taşınmaz konum itibariyle değerli bir konumda olup, sitede en ön kısımda olması sebebiyle deniz manzaralıdır. Sahile ve şehir merkezine yürüme mesafesinde olması sebebiyle ulaşım kolaydır. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım alanı olarak belirlenen alan içinde kalmaktadır. 2863 sayılı Kanuna tabi alan olup her türlü faaliyet Çanakkale Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Komisyonu iznine tabidir. Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalmaktadır.

