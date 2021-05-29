Gemlik Osmaniye'de 100 m2 daire icradan satılıktır! İcradan satılık ucuz daire fırsatı

T.C. Gemlik İcra Dairesi tarafından Gemlik Osmaniye'de bulunan 100 m2 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 125 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 08.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi. İşte o özelliklerden bazıları:



Satışa konu taşınmaz Bursa ili Gemlik ilçesi, Osmaniye mahallesi, Irmak mevkiinde bulunan 573 ada, 84 parsel sa-yılı 202,50 m2 miktarlı kat irtifakı kurulmuş ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan taşınmazda 4/36 arsa payına irtifaklı 3.katta 6 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz içinde bulunduğu bina dört katlıdır. Binanın zemin katında depo bulunmaktadır. Binanın normal katlarında ikişer daire bulunmaktadır. Daire 3 oda, salon, mutfak, wc, banyo, iki balkon birimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların zeminleri laminat parke kaplı, duvarlar plastik badanalıdır.



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