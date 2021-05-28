Türkiye'yi en çok Mısırlılar tercih etti

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların geçen yılın ilk çeyrek dönemiyle bu yılın aynı döneminde Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını analiz etti. Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2020'nin birinci çeyreğinin sonunda 2 milyon 147 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 azalarak 2 milyon 123 bin 438 metrekare oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk çeyreği itibariyle Türkiye genelinde, toplam 9 bin 887 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 9.7'lik bir düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle yüzde 3.2 iken, bu oran 2021'in aynı döneminde yüzde 3.8'e yükseldi.
- Emlak&OTO
- 28.05.2021 Gazete