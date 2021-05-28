Prefabrik yapılar görücüye çıkacak

TUREKS Uluslararası Fuarcılık, 16-18 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ilk defa düzenlenecek 'Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sistemleri Fuarı' ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Şimdiden sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alan fuar; 'tiny house'lardan prefabrik fabrikalara, bungalov evlerden yeşil yapı malzemelerine, geçici konut binalarından mobil tuvaletlere, çevre ve peyzaj düzenlemelerine kadar geniş ticaret ağı ve ürün çeşitliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.