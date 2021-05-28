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    • Emlak&OTO
    • 28.05.2021 11:33
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    • 28.05.2021 11:33
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    'de 9200 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıktı

    Uygun fiyata emlak almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev, arsa, dükkan ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan 'deki 9200 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisine ilgi büyük oldu.

    Kırklareli'de 9200 metrekare tarım arazisi icradan satışta

    'ndeki İcra Dairesi tarafından Babaeski İlçesinde bulunan 9200 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisi için 155 bin 480 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Kırklareli, Babaeski İlçesi, 3358 Parsel, KARAHALİL Mahalle/Köy, tarlanın toprak yapısı tınlı-killi olup sulu tarım yapılmakta, beldeye uzaklığı yaklaşık 4 km, güneyinde tarla yolu, 50 metre doğusunda dere bulunmakta, ulaşım sorunu yok, bölgede yem bitkisi, buğday, ayçiçeği, tarımı yapılmaktadır. Babaeski İcra Hukuk Mahkemesinin kararı gereği değeri 155.480 TL'dir.

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Kırklareli Babaeski'de 9200 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıktı