Kırklareli'ndeki Babaeski İcra Dairesi tarafından Babaeski İlçesinde bulunan 9200 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisi için 155 bin 480 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Kırklareli, Babaeski İlçesi, 3358 Parsel, KARAHALİL Mahalle/Köy, tarlanın toprak yapısı tınlı-killi olup sulu tarım yapılmakta, beldeye uzaklığı yaklaşık 4 km, güneyinde tarla yolu, 50 metre doğusunda dere bulunmakta, ulaşım sorunu yok, bölgede yem bitkisi, buğday, ayçiçeği, tarımı yapılmaktadır. Babaeski İcra Hukuk Mahkemesinin kararı gereği değeri 155.480 TL'dir.

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