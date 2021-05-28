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    'nın en yüksek binasına 4 ödül

    Yüksek yapılar ve kentsel gelişim alanında ana uluslararası ödül olan ’nin 2021 ödülleri açıklandı. Yarışmada tarafından ’nın St. Petersburg kentinde inşa edilen , 4 kategoride ödül aldı.

    Avrupa'nın en yüksek binasına 4 ödül

    Yüksek yapılar ve kentsel gelişim alanında ana uluslararası ödül olan 'nin 2021 ödülleri açıklandı. Yarışmada tarafından 'nın St. Petersburg kentinde inşa edilen , 4 kategoride ödül aldı.

    462 metre yüksekliğiyle dikkat çeken gökdelen, 'Yüksek Katlı Binaların Cepheleri' kategorisinde en iyi proje olarak seçildi. Konferans katılımcılarının genel oylama sonuçlarına göre ise ''nın En İyi Yüksek Binası', 'Yüksek Binaların İnşası' ve '400 Metreden Yüksek En İyi Bina' ödüllerini kazandı. Lakhta Center konseptini geliştiren mimar Tony Kettle, "Lakhta Center, tasarımı ve inşası çok zor koşullarda gerçekleştirilen eşsiz bir bina. Zarif bir sivri uçla taçlandırılan yenilikçi ve enerji verimliliği yüksek gökdelen, şimdiden şehrin simgesi haline geldi" diye konuştu.

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