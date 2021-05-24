İzmir'de fabrika binası ve arsası icradan satışa çıkartıldı | Satılık fabrika ilanları

Kemalpaşa Yeşilyurt Mahallesi'nde fabrika binası ve arsası icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fabrika için 2.159.784 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fabrikanın satış tarihi 05.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi:



Yüzölçümü : 8.719,20 m2

İmar Durumu :Tarım Alanı Kıymeti : 2.159.784,00 TL

KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 05/07/2021 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 05/08/2021 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CAD NO 102 DERE MESİRE ALANI İÇİ YUNUS EMRE DÜĞÜN SALONU KEMALPAŞA İZMİR



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