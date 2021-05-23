İzmir'de bulunan 10. Satış Memurluğu tarafından Konak ilçesindeki 831 metrekare büyüklüğüne sahip arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 829 bin 300 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 7 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İzmir İli, Konak İlçesi, Fettah mahallesi, 375 Ada, 9 Parsel de kayıtlı 831,50 m2 hane vasfında taşınmaz olup,taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır Taşınmazın otopark olarak kullanıldığı, pek çok aracın taşınmazda park edildiği,1301 sokaktan girişinin bulunduğu, taşınmaza bitişik 375 ada 40 ve 56 parsellerle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Cinsinden farklı kullanımı bulunmaktadır. Belediye alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. Konumu itibari ile eski yapıların bulunduğu bir bölgededir.Fevzipaşa bulvarına 90,00 mt,İzmir Fuar alanına 320,00 mt,Tarihi Kemeraltı Çarşısına 320,00 mt,İzmir Valiliği ve Konak Kaymakamlığına 950,00 mt,Konak Vapur iskelesine 1.340,00 mt, Basmane Tren Garı ve metro istasyonuna 230,00 mt direk uzaklıktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge düz bir topografyaya sahip bulunmaktadır.

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