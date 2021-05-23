İstanbul Ümraniye'de icradan satılık ucuza daire

İstanbul'da bulunan Anadolu Satış Memurluğu tarafından Ümraniye ilçesinde bulunan 65 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 23 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul İl, Ümraniye İlçe, 635 Ada, 12 Parsel, ÇAKMAK Mahalle/Köy, 5 Nolu Bağımsız Bölüm girişte seramik zeminli hol girişin karşısıında seramik zeminli çimstone tezgah ve lake dolapları ile kombisi bulunan mutfak seramik zeminli koridorlaminat parke zeminli balkonlu L salon laminat parke zeminli 2 adet yatak odası banyo- wc tertibinde 65.00 m2 kullanım alanlı olup banyo zemini seramik duvarları tavana kadar fayans kaplı klozetlavabo ve duşakabin mevcuttur. dava konu dairenin bulunduğu bina bodrum + zemin 3 normal kat çatı arası kat tertibinde B.A.K. Sistemde ayrık nizam tarzında vasatın üzerinde malzeme ve işçilikle inşa ediliş olup elektrik su doğalgaz kalorifer asansör tesisatları mevcuttur. taşınmazın civarı keşif iskan sahası olarak teşekkül etmiş metor çakmak istasyonuna 300m. buyaka AVM ye 750 m. 0-2 istanbul çevreyoluna 130 m. şile otoyoluna 1.50 km uzaklıkla ulaşım imkanları üst düzeyde ve her türlü belediye teknik hizmetlerinden yararlanmakta olduğu anlaşılmaktadır.

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