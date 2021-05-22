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    • Emlak&OTO
    • 22.05.2021 08:24
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    • 22.05.2021 08:24
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    Sivas Merkez'de icradan satılık 160 metrekare depo! (Satılık depo ilanları)

    Uygun fiyata ev, depo, araba, arsa almak isteyen kişiler Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ilanlara büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Sivas Merkez'de 160 metrekare depo icradan satışa çıktı.

    160 metrekare depo fiyatıyla şaşırttı

    Sivas Merkez'de bulunan 160 metrekarelik depo, Sivas İcra Dairesi tarafından icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan depo için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan deponun satış tarihi 13.07.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi: Sivas İl, Merkez İlçe, 2469 Ada, 27 Parsel, Ferhatbostan Mah. A giriş Bodrum Kat 9 nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Taşınmaz garaj-depo olarak kullanılmakta olup yaklaşık 160 m2 kullanım alanına sahiptir. Giriş Ahşap kapı, dışa açılan kapılar ve pencereler demir ve boyalıdır. Taşınmazın geometrik yapısı düz, Yol, su, elektrik, ulaşım yörede tamdır. Her yöne ulaşım kolaylığı ve rahatlığı vardır. Çevresinde; sosyal tesisler, park, marketler ve konutlar bulunmaktadır. Çarşı-ticaret merkezi, Belediye, Bankalar ve İl Vilayet merkezinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 2 km mesafededir. Cinsi, Niteliği:Betonarme Karkas, Yıpranma Oranı: %20, Sınıf ve Grubu: 2 Sınıf, B Grubu yapılar kategorisindedir.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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