İnşaatçılardan torba yasa beklentisi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

pandemisürecindenolumsuz etkileneninşaat sektörüiçin hükümettenyine destekbeklediklerini belirterek,çıkması beklenen torbayasada sektörle ilgilivergisel ve muhasebeselolarak düzenlemeyapılmasını talep etti. Tümdünyayı saran pandemininolumsuzluklarınınçok büyükolduğunudile getirenDurbakayım,pandeminintüm sektörlerdeolduğu gibibüyükolduğunu veolmaya devam ettiğini ifadeetti. Nazmi Durbakayım,250 alt sektöre ivmekazandıran inşaatsektöründe nakit akışlarınönemli ölçüde bozulduğunubelirtti.'nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyon liradan 1 milyar 265 milyon liraya yükseltecek olan Peker GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı, "Nakit kaynağın tamamı 4'ü Türkiye, 2'si Almanya, 1'i İngiltere ve 1'i Hollanda'da olmak üzere 8 yeni yatırımın finansmanında kullanılacak" diye konuştu.