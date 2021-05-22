İnşaatçılardan torba yasa beklentisi

İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Başkanı Nazmi Durbakayım, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen inşaat sektörü için hükümetten yine destek beklediklerini belirterek, çıkması beklenen torba yasada sektörle ilgili vergisel ve muhasebesel olarak düzenleme yapılmasını talep etti. Tüm dünyayı saran pandeminin olumsuzluklarının çok büyük olduğunu dile getiren Durbakayım, pandeminin tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörü üzerindeki menfi etkisinin büyük olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade etti. Nazmi Durbakayım, 250 alt sektöre ivme kazandıran inşaat sektöründe nakit akışların önemli ölçüde bozulduğunu belirtti.
YATIRIM HAMLESİ
Peker GYO'nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyon liradan 1 milyar 265 milyon liraya yükseltecek olan Peker GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Nakit kaynağın tamamı 4'ü Türkiye, 2'si Almanya, 1'i İngiltere ve 1'i Hollanda'da olmak üzere 8 yeni yatırımın finansmanında kullanılacak" diye konuştu.
YATIRIM HAMLESİ
Peker GYO'nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyon liradan 1 milyar 265 milyon liraya yükseltecek olan Peker GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Nakit kaynağın tamamı 4'ü Türkiye, 2'si Almanya, 1'i İngiltere ve 1'i Hollanda'da olmak üzere 8 yeni yatırımın finansmanında kullanılacak" diye konuştu.