Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İnşaatçılardan torba yasa beklentisi

    İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Başkanı Nazmi Durbakayım, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen inşaat sektörü için hükümetten yine destek beklediklerini belirterek, çıkması beklenen torba yasada sektörle ilgili vergisel ve muhasebesel olarak düzenleme yapılmasını talep etti

    İnşaatçılardan torba yasa beklentisi
    İNDER (İstanbul İnşaatçılar Derneği) Başkanı Nazmi Durbakayım, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen inşaat sektörü için hükümetten yine destek beklediklerini belirterek, çıkması beklenen torba yasada sektörle ilgili vergisel ve muhasebesel olarak düzenleme yapılmasını talep etti. Tüm dünyayı saran pandeminin olumsuzluklarının çok büyük olduğunu dile getiren Durbakayım, pandeminin tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörü üzerindeki menfi etkisinin büyük olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade etti. Nazmi Durbakayım, 250 alt sektöre ivme kazandıran inşaat sektöründe nakit akışların önemli ölçüde bozulduğunu belirtti.



    YATIRIM HAMLESİ
    Peker GYO'nun sermaye artırımına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış sermayesini 253 milyon liradan 1 milyar 265 milyon liraya yükseltecek olan Peker GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, "Nakit kaynağın tamamı 4'ü Türkiye, 2'si Almanya, 1'i İngiltere ve 1'i Hollanda'da olmak üzere 8 yeni yatırımın finansmanında kullanılacak" diye konuştu.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mazlumlar Türkiye’nin ayağa kalkacağı günü bekliyor
    Haberler Emlak&OTO İnşaatçılardan torba yasa beklentisi