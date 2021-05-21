Villa konforunda sağlıklı evler

DAP Yapı, sağlıklı ev konseptini yeni projesiyle lüksün merkezi İstanbul Nişantaşı'na da taşıdığını duyurdu. 60 bin metrekare koru alanına komşu olan, Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alan projedeki evlerin 4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliğine sahip olduğuna dikkat çekilirken, geniş teras alanlarına da vurgu yapıldı. Bölgede bahçe villa ile teras villa konseptlerinin de bir ilk olarak tasarlandığını belirten DAP

Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı projesi için ön talep toplamaya başladıklarını söyledi. Yılmaz, "Nişantaşı Osmanlı'dan bugüne önce saray eşrafının, sonrasında Avrupa'yla iş yapan tüccarların, daha sonra da Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olarak sanatın, modanın, lüksün merkezi konumunda olmuştur" diye konuştu.

SAĞLIK KURULU OLUŞTURDU

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecini, gayrimenkul sektörü açısından deprem gibi bir mihenk taşı olarak gördüklerine dikkat çeken Yılmaz, "Nasıl deprem öncesi ve sonrası vardı, artık Covid öncesi ve sonrası olacak. Öncelikle hemen konunun uzmanlarından oluşan bir sağlık kurulu oluşturduk, 58 bin 300 Çekmeköy, 18 bin 300 kişi de Nişantaşı için hedef kitlenin fikrini aldık ve bu bilgileri DAP Yapı uzmanlığı ile harmanlayarak Covid-19 salgını sonrası Türkiye ve dünyada bir ilk olan ve bugün Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tescillenmiş 'sağlıklı ev' konseptini geliştirdik" dedi. Nişantaşı projesini de bu konsept çerçevesinde şekillendirdiklerini belirten Ziya Yılmaz, sağlıklı ev kriterlerini ise şöyle sıraladı:

● BİRİNCİSİ yüksek katlı olmayacak. İhtiyaç duyulduğu anda yürüyecek çıkılabilecek yükseklikteki evlere 'sağlıklı ev' diyoruz.

● İKİNCİSİ balkon, teras ve bahçe... Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Nişantaşı projemizi, tamamen bir 'villa bahçe' ve kişiye özel detayların düşünüldüğü 'lüks tekne' mantığıyla tasarladık.

● ÜÇÜNCÜSÜ ise orman, koru ve yeşil alan... Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yeşillikler içinde yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor. Biz bu anlamda tamamen 'orman içi' mantığıyla Nişantaşı'nın en yeşil projesini hayata geçiriyoruz.



● DÖRDÜNCÜSÜ ise havalandırma sistemi... Bu açıdan bakıldığında 'sağlıklı ev' dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin Corona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden 'bağımsız' olması ve doğal havalandırma olması gerekiyor.

● BEŞİNCİ ve son kriter ise en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması...

TAVAN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 4 METRE

Nişantaşı projesindeki ünitelerin, tamamen lüks tekne mantığıyla malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildiği belirtildi. Projede bağımsız bölüm sayısının da az tutulduğu, kat yüksekliğinin 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldığı kaydedildi. Konutlardaki tavan yüksekliği ise minimum 4 metre olarak planlandı.

BAHÇELİ VİLLA KONSEPTİ

DAP Yapı, bahçe villa konseptini Nişantaşı'nda bir ilk olarak sunacağını duyurdu. 60 bin metrekare koru alanına komşu olan Nişantaşı Koru projesinde daire büyüklüğünde olan villa konseptindeki teraslara dikkat çeken DAP Yapı, "Şehrin merkezinde ormanda yaşıyormuş gibi zinde hissedeceksiniz" açıklaması yaptı.