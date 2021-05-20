Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 20.05.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 11:08
    ABONE OL

    Yenice'de icradan satılık ucuza arsa fırsatı! Son dönemin değeri en yükselen bölgesinde...

    Uygun fiyata emlak almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev, arsa, dükkan ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Yenice'de 377 metrekare büyüklüğündeki arsaya ilgi büyük oldu.

    Değeri hızla yükselen bölgede kaçırılmayacak yatırım fırsatı

    'deki satış memurluğu tarafından Çanakkale Yenice'de bulunan 377 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 49 bin 599 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 27 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Çanakkale İl, Yenice İlçe, 177 Ada, 12 Parsel, PAZARKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Pazarköy Köyü köy içi mevkii. Taşınmazın 377,23 m2 ve Arsa niteliğindedir. Arsa birim değeri 130,00-TL'dir. İçerisinde 2 Adet erik ağaç bulunmakta ve değeri 560,00-TL dır.

    İlanla ilgili bütün detaylar için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Keşif görüntüleri ortaya çıktı! Hainler bakın nereyi hedef almışlar!
    Haberler Emlak&OTO Çanakkale Yenice'de icradan satılık ucuza arsa fırsatı! Son dönemin değeri en yükselen bölgesinde...