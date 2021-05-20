Çanakkale'deki satış memurluğu tarafından Çanakkale Yenice'de bulunan 377 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 49 bin 599 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 27 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Çanakkale İl, Yenice İlçe, 177 Ada, 12 Parsel, PAZARKÖY Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Pazarköy Köyü köy içi mevkii. Taşınmazın 377,23 m2 ve Arsa niteliğindedir. Arsa birim değeri 130,00-TL'dir. İçerisinde 2 Adet erik ağaç bulunmakta ve değeri 560,00-TL dır.

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