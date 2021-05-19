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    • Emlak&OTO
    • 19.05.2021 11:15
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    • 19.05.2021 11:15
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    Çukurova'da 2 bin 905 metrekarelik icradan satılık arsa! Değeri dudak uçuklattı

    Uygun fiyata ev, arsa, tarla, dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icra ilanlarını takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan Çukurova'daki 2905 metrekare büyüklüğündeki arsaya ilgi büyük oldu.

    Adana'da icradan satılık arsa! Değeri dudak uçuklattı

    14. İcra Dairesi tarafından Adana Çukurova'da bulunan 2905 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 9 milyon 457 bin 250 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 5 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Adana, Çukurova, KİREÇOCAĞI Mah., 2026 Parsel sayılı taşınmaz. 100.Yıl Mah. 85343 Sk. ile Hacı Bektaş Veli Bul.nın kesiştiği köşe başı Çukurova/Adana adresinde bulunmaktadır. Belediye imar planına göre 5 kata imarlı olduğu ve Adana 2.İdare Mah.nin 2019/445 E, 2019/736 K ile plan iptali bulunmaktadır. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nun 100 m doğusunda, Dr. Sadık Ahmet Bul.nın 990 m batısında bulunmaktadır. Çevresi tamamen yüksek katlı binalar, parklar ve işyerlerinden oluşmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde yaklaşık 80 adet 5-6 yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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