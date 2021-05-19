Adana 14. İcra Dairesi tarafından Adana Çukurova'da bulunan 2905 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 9 milyon 457 bin 250 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 5 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Adana, Çukurova, KİREÇOCAĞI Mah., 2026 Parsel sayılı taşınmaz. 100.Yıl Mah. 85343 Sk. ile Hacı Bektaş Veli Bul.nın kesiştiği köşe başı Çukurova/Adana adresinde bulunmaktadır. Belediye imar planına göre 5 kata imarlı olduğu ve Adana 2.İdare Mah.nin 2019/445 E, 2019/736 K ile plan iptali bulunmaktadır. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nun 100 m doğusunda, Dr. Sadık Ahmet Bul.nın 990 m batısında bulunmaktadır. Çevresi tamamen yüksek katlı binalar, parklar ve işyerlerinden oluşmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Üzerinde yaklaşık 80 adet 5-6 yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır.

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