Giresun Şebinkarahisar'da icradan satılık 131 metrekare daire

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 225.450 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda daireye ilişkin paylaşılan bazı detaylar şöyle:



Giresun İl, Şebinkarahisar İlçe, 271 Ada, 26 Parsel, FATİH Mahalle/Köy, Şıhlar Bahçesi Mevkii, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Arsa içindeki yapının katsayı 3 adet bodrum kat, zemin kat ve 3 adet normal kat olup toplam 8 katlı konut ve ticari amaçlıdır. Daire içi birimleri 3 oda 1 salon 1 mutfak, 1 banyo wc ve ayrıca bir odanın içinde ebeveyn banyosu mevcuttur. 1. Bodrum katta tapu kaydında tapu kat irtifaklı 46/718 hisseli bağımsız bölüm niteliği mesken 8 nolu daire 131 m2 net kullanım alanlı 145m2 brüt alanlıdır. Diğer özellikleri 6 nolu bağımsız bölümde belirtilen özelliklerle aynıdır.



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