Antalya'da bulunan Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Kepez'deki 2+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 1 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz mimari projesine göre; 2. Bodrum katı; brüt 94 m2, net 82 m2 kullanım alanına, 1. Bodrum katı; brüt 83 m2, net 73 m2 kullanım alanına sahip olup, toplam brüt 177 m2, net 155 m2 kullanım alanına sahiptir. 2. Bodrum katta depo alanı, 1. Bodrum katta salon+açık mutfak, oda, hol, banyo ve brüt 28 m2 net 24 m2 kullanım alanına sahip teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz yerinde 1. Bodrum kat + zemin kat seviyesindedir. Taşınmazın salon+açık mutfak zeminleri fayans kaplama oda zemini beton vaziyettedir. Duvarları kısmen örülmüş olup, örülen kısımlar plastik boyalıdır. Banyo zemin ve duvarları fayans kaplama olup klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfak dolabı, tezgahı ve vitrfiye montajı yapılmamıştır. Depo zemini şapı atılmış beton vaziyette olup duvarları plastik boyalıdır. Kat bağlantısı sağlanan merdivenler mermer olup korkulukları bulunmamaktadır. Taşınmaz dış kapısı çelik kapı olup iç kapı kanatları ve oda ve salon kapıları bulunmamaktadır. Taşınmaz boş vaziyettedir. Kıymet takdiri tarihinde konu taşınmazyaklaşık %70 bitmişlik seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.

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